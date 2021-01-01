Возможны ли санкции со стороны поисковых систем, если я размещу видеорекламу на своем сайте?
videopotok:
Нет. Санкции накладываются за рекламу казино, финансовых пирамид и других запрещенных тематик. Мы показываем только «белую» рекламу, которую вы можете увидеть в плеерах Яндекса, Youtube и других популярных сервисов, а также на ТВ.
вебмастер:
Пользователи будет раздражать автоматический звук в плеере.
videopotok:
Вся реклама загружается с отключенным по умолчанию звуком.
вебмастер:
У вас нет редиректа для мобильного трафика?
videopotok:
Нет и никогда не будет. Мы вообще не выкупаем мобильный трафик.