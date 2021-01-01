Возможны ли санкции со стороны поисковых систем, если я размещу видеорекламу на своем сайте?

videopotok:

Нет. Санкции накладываются за рекламу казино, финансовых пирамид и других запрещенных тематик. Мы показываем только «белую» рекламу, которую вы можете увидеть в плеерах Яндекса, Youtube и других популярных сервисов, а также на ТВ.