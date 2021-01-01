 

Монетизация вашего сайта видеорекламой

Партнерская программа для эффективной монетизации трафика


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Партнерская программа

Максимальная монетизация для |

Зарабатывайте на трафике своего сайта — установите рекламный видеоплеер.
Посетители сайта смотрят рекламу, а вы получаете деньги.
Регистрируйтесь и начинайте зарабатывать!

Коротко о главном

Почему работать с нами выгодно и комфортно
Видеореклама - плеер без звука
Появление без звука
Никакой раздражающей рекламы. Все ролики
по умолчанию воспроизводятся без звука.
Оплата за показы - с 1й секунды
Оплата с 1й секунды
Просмотр засчитывается сразу после загрузки плеера и начала показа видео.
Выкуп трафика (fillrate) 90%
Выкуп трафика до 90%
Средний fillrate в системе 70-90% по российскому и смешанному трафику.
Заглушка для вашей рекламы
Заглушка для вашей рекламы
Установите в заглушку стороннюю рекламу и
не теряйте прибыть если показ не выкупается.
Статистика в реальном времени
Real-time статистика
Следите за просмотрами и заработком в реальном времени в Личном кабинете.
Плеер с автоматически схлопывается
Скрытие плеера без рекламы
Если просмотр не выкупается, пустой плеер
не будет отображаться на сайте.
Создать аккаунт
Autoplay - монетизация сайта видеорекламой

Autoplay 2.0

Самый эффективный видео-формат
для монетизации развлекательных сайтов.
Настраиваем рекламные кампании индивидуально для каждого сайта. Возможно подключение заглушки и другие опции. Подробности уточняйте у поддержки.

Смотреть пример
1. Установите рекламный код на всех страницах.
2. Создайте в корне сайта файл ads.txt
2. Разместите плеер как можно выше.
3. Не уменьшайте минимальный размер плеера.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Как зарабатывать больше?
Пример монетизации сайта рекламой
Пример плеера Autoplay

Как вывести деньги

Выводите заработанные деньги
удобным способом
Вывод денег на Webmoney
Webmoney
Вывод на R-кошелек
1 раз в неделю
Вывод денег на карту
Банковские карты
Вывод на банковские карты
1 раз в месяц
Оплата по расчетному счёту
Расчётный счёт
По договору для юр. лиц
1 раз в месяц

Как начать работу

1
Создайте аккаунт
Зарегистрируйтесь на сайте, указав логин, email и пароль.
2
Добавьте площадку
Добавьте свой сайт и дождитесь окончания модерации.
3
Установите код на сайт
После прохождения модерации установите рекламный код на сайт.
4
Получайте доход
После установки кода вы начнёте зарабатывать на показах рекламы.
Начать работу
Наши партнеры
Крупные рекламодатели с лицензионным контентом от известных брендов

FAQs

Важная информация для вебмастеров
Требования к сайтам
Узнайте, подходит ли ваш сайт для работы в нашей системе.
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Правила размещения
Как разместить рекламный код на своем сайте.
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Выкуп и трафик
От чего зависит выкуп и какой трафик лучше монетизируется.
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вебмастер:
Возможны ли санкции со стороны поисковых систем, если я размещу видеорекламу на своем сайте?
videopotok:
Нет. Санкции накладываются за рекламу казино, финансовых пирамид и других запрещенных тематик. Мы показываем только «белую» рекламу, которую вы можете увидеть в плеерах Яндекса, Youtube и других популярных сервисов, а также на ТВ.
вебмастер:
Пользователи будет раздражать автоматический звук в плеере.
videopotok:
Вся реклама загружается с отключенным по умолчанию звуком.
вебмастер:
У вас нет редиректа для мобильного трафика?
videopotok:
Нет и никогда не будет. Мы вообще не выкупаем мобильный трафик.
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